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Nemrut Dağı’nda piyano konseri Zirveye piyanoyu çıkartmak kolay olmadı Devasa heykellerin arasında ...

İHA

Devasa heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı zirvesinde verilen piyano konserinde 'çocuk felcine' dikkat çekildi.

Nemrut Dağı’nda piyano konseri Zirveye piyanoyu çıkartmak kolay olmadı Devasa heykellerin arasında konsere yerli ve yabancı engelliler ilgi gösterdi

Devasa heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı zirvesinde verilen piyano konserinde ‘çocuk felcine’ dikkat çekildi.
2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesi bu kez ilginç bir konsere ev sahipliği yaptı. Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen “Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” etkinliğinin bu yıl 20.si gerçekleştirildi. Bu yılki etkinlik kapsamında Dünyaca Ünlü Solist Soprano Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı konser verdi.
Konser öncesi piyano güçlükle dağın zirvesine çıkartıldı. Zirvenin Doğu terasına piyanonun kurulmasının ardından konser başladı. Jandarma ve görevlilerin yardımı ile zirveye çıkan engelliler devasa heykellere hayran kaldı.
“Nemrut’ın Kızı” türküsüyle başlayan konser büyük ilgi gördü. Türküler ve bestecilerin özgün eserlerinden oluşan bir repertuar ile gerçekleştirdiği konserde eşsiz melodiler yükseldi. İzleyiciler türkülere eşlik etti. Konser sonrasında zirvede Türkçe ve İngilizce “Çocuk Felcine Son” pankartı açtı.
Etkinliğe Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Meksika, Brezilya, Tayvan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden engelliler katıldı.
Konser sonunda açıklamada bulunan Dünyaca ünlü solist Soprano Selva Erdener, tarihin yazıldığı bir yerde anlamlı bir konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını, çocuk felcine dikkat çektikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı ise, Selva Erdener ile 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı’nda anlamlı bir konser vermenin çok güzel olduğunu, piyanonun zirveye çıkartılmasında güçlük çekildiğini dile getirdi.
2430. Bölge Guvernörü Mehmet Hakan Karaalioğlu ise yaptığı açılış konuşmasında, Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz Projesi kapsamında Nemrut Dağı Zirvesinde ki etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Etkinlik sonunda güçlükle çıkartılan piyano tekrar zirveden güçlükle indirilirken, engelliler ise yine jandarmanın yardımıyla indirildi.

ADIYAMAN

29 Eylül 2019 Pazar

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