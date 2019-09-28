Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.



Kaza, AdıyamanŞanlıurfa yolu 16. kilometresi Atakent mevkisinde meydana geldi. İsmail D. yönetimindeki 80 AD 658 plakalı otomobil Şanlıurfa'dan Adıyaman'a seyir halinde iken, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Uğur'a (65) çarptı. Ağır yaralanan yaya olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:22

YATSI 19:37

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