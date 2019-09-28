Yol kenarında yürüyen yayaya motosiklet çarptı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı adamın kullandığı motosiklet yürüyüş yapan yayaya çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde Seydi Vakkas Kozak (70) yönetimindeki motosiklet yol kenarında yürüyen Muhammet Turan’a çarptı. Ağır yaralanan yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:53

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