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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet tırı, Adıyaman’da konuşlandı.

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan Cumhuriyet tırı Adıyamanlı vatandaşlardan ilgi gördü. ADD Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Adıyaman’a getirilerek Adıyaman Valiliği yanına konuşlandırılan tırın içini dolaşan vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına yer alan eserleri hayranlıkla gezdi.

Stantlarda, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yabancı ülkelerde basılan kitaplar, İstiklal madalyaları, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan Atatürk fotoğrafları, Atatürk'ün ölümünün ardından basılan gazeteler ve Cumhuriyet kadınlarının fotoğrafları yer aldı.

ADIYAMAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:53

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