Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden Eskisaray Anaokulu ile Korucular Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, itfaiyecilerin haftasını kutladı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik ve ekibi tarafından ağırlanan minik öğrencilere itfaiyecilik hakkında bilgiler veren yetkililer, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen öğretmenler ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

ADIYAMAN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:20

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.