Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı

İHA

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden Eskisaray Anaokulu ile Korucular Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, itfaiyecilerin haftasını kutladı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik ve ekibi tarafından ağırlanan minik öğrencilere itfaiyecilik hakkında bilgiler veren yetkililer, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen öğretmenler ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

ADIYAMAN

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lokantada baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Lokantada baca yangını korkuttu
Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık anısına mevlit
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık anısına mevlit
Başkan Dağtekin, Bakan Selçuk’un ziyaretini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, Bakan Selçuk’un ziyaretini ...
Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışması
YEREL HABERLER Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde kaldırım yenileme ...
Kursiyerlere aile semineri
YEREL HABERLER Kursiyerlere aile semineri
Besni Eğitim Bayramı sona erdi
YEREL HABERLER Besni Eğitim Bayramı sona erdi
Milletvekili Tutdere’den onkoloji doktoru açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den onkoloji doktoru açıklaması
“Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni ...
(Düzeltme) Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kazada ağır yaralanan yaya hayatını ...
Cumhuriyet tırı Adıyaman’da
YEREL HABERLER Cumhuriyet tırı Adıyaman’da
Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
Doğa Koleji’nden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Doğa Koleji’nden anlamlı etkinlik
Yol kenarında yürüyen yayaya motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Yol kenarında yürüyen yayaya motosiklet çarptı
Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını ...
Nemrut Dağı’nda piyano konseri Zirveye piyanoyu çıkartmak kolay olmadı Devasa heykellerin arasında konsere yerli ve yabancı engelliler ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Nemrut Dağı’nda piyano konseri Zirveye piyanoyu ...
Sahipli ve sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı
YEREL HABERLER Sahipli ve sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı
Hakemler ve gözlemciler sezonu açtı
YEREL HABERLER Hakemler ve gözlemciler sezonu açtı
Başkan Turanlı eğitimciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Turanlı eğitimciler ile bir araya geldi
Adıyaman'da kıyıya vuran balıklara inceleme
YEREL HABERLER Adıyaman'da kıyıya vuran balıklara inceleme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X