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Besni Eğitim Bayramı sona erdi

İHA

Dünya'da ve Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan, Besni Eğitim Bayramı'nın 21.'si çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Besni Eğitim Bayramı sona erdi

Dünya'da ve Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan, Besni Eğitim Bayramı'nın 21.'si çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hükumet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 21. Besni Eğitim Bayramı etkinlikleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK yarışmalarına özel öğrencilerin sergisi, Selvi Öcal öncülüğünde fotoğraf ve resim sergisi, Besni ürünlerinin tanıtımı ve Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tesisat atölye açılışı ile devam etti.
Hükumet Konağı önünde yapılan çelenk töreninin ardından burada konuşma yapan Besni Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Bağış, “Besni Eğitim Vakfı, 21 yıldır Besni Eğitim Bayramını kutluyor. Eğitimi birinci sıraya koyduk. Çünkü eğitim olmadan ne bilimler, ne sanatlar, nede ekonomilerde ilerleme olmaz. Siyasetin kalitesi de yine eğitimle ölçülür" dedi. Bağış ayrıca Besni Eğitim Vakfı'nın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan da bahsederek, Besni Eğitim Bayramının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Daha sonra konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "Hayırsever insanlarımızın gayreti ile Besni'mize büyük hizmetler ve eserler kazandırılmıştır. Eğitime çok değer veren bir ilçeyiz. 15 Temmuz Mahallemiz nüfusunun yoğun olduğu bir mahalledir. Ancak mahallemizde sadece ilkokulumuz olup, liseye çok ihtiyacımız vardır. Yine Kaymakam Hasan Tütün Mahallemizde de ikinci bir ilkokula ihtiyacımız vardır. İlçe milli eğitim müdürlüğümüzde personel sayısı binin üzerinde ancak ilçemizde bir öğretmen evimiz yoktur. İlçemiz açısından en önemli kulplardan birisi de Halk Eğitimi Merkezidir. Halk Eğitimi Merkezimizin müstakil bir binası bulunmamaktadır. İstihdamda önemli katkısı olan Halk Eğitimi Merkezimizin müstakil bir binaya kavuşması için destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Besni gerçekten ilim irfan yuvası olan bir ilçe. Besni ne yaparsa yapsın, en iyisini yapar. Eğitime de çok önem veriyor. Bugün kendi içerisinde yetiştirdiği pek çok sanayici ve yatırımcı var. Hayırseverleri de Besni için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Hayırseverlerimizden Erdemoğlu Ailesi başta olmak üzere eğitim yatırımlarına gönüllü olarak destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Eğitim bir toplumun yükselmesinin en büyük şartıdır” ifadelerini kullandı.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında, “Besni'nin eğitimin bayramını kutluyor olması, bizim için çok büyük bir onur kaynağı. Tarihe baktığımızda Besni ile eğitim birbirine yakışıyor. Bugün aramızda Besni Lisesinden mezun olmuş, Türkiye'nin birçok yerinde başarılarıyla adından söz ettiren çok kıymetli hemşerilerimiz var. Besni ve Adıyaman'ı bilime dayalı eğitimle buluşturmak zorundayız. Eğitim olmadan hiç bir şey olmaz. Besni gerçekten Türkiye'ye siyasette, sanatta ve sporda çok değerli isimler yetiştirdi. Biz eğitimi önemsiyoruz. İnşallah Besni'miz de, Adıyaman'ımızda eğitimde hak ettiği yere gelir" cümlelerini kullandı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise, “Eğitim ve bayram kelimelerinin bir araya gelmesi çok önemli ve anlamlı. Öğrencilerimizin okula bayram havasında gitmeleri, okuldaki vakitlerini bayram havasında geçirmeleri hepimizin arzu ettiği bir durumdur. Eğitim Bayramı düzenleyen bir ilçemizde eğitimin öneminden bahsetmek biraz abes olacak ama geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin iyi yetişmesi mutlaka hepimiz için önemli” diye konuştu.
Konuşmaların ardından KYK Kız yurdu Konferans Salonunda, "Başarı Öyküsü" ve "Kalıtsal Hastalıklar ve Üreme Genetiği" konulu panel gerçekleştirildi.
Panelin ardından Besni Stadında düzenlenen konserde yerel sanatçılardan İsmet Yalçın ve Murat Esen'in yanı sıra ses sanatçısı Latif Doğan sahne aldı.
Eğitim Bayramının 2. günü KYK Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlenen panellerle devam etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık'ın konuşmacı olarak katıldığı "Binlerce Kitap Okuyan Lider Atatürk" isimli panel, eski Devlet Bakanı Zeki Sezer'in konuşmacı olarak katıldığı "Eğitimin ve Edebiyatın Toplumsal Yaşamdaki Yeri" konulu panel, Boğaziçi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Ses ve Yapay Zeka Teknolojisi" konulu panel ve Gazeteci Araştırmacı Sunay Akın'ın konuşmacı olarak katıldığı "Bakmak ile Görmek" konulu paneller düzenlendi.
Panellerin ardından Besni ve Ortaokul Mezunlarının 6. geleneksel pilav günü buluşması gerçekleştirildi.
Daha sonra ise Besni stadında düzenlenen konserde Urfa Sıra Gecesi, Kenan Kızıldağ, Tuncay Okutan ve Kahtalı Mıçı sahne aldı.

ADIYAMAN

30 Eylül 2019 Pazartesi

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