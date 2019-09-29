Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve ana caddelerde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmaları Barbaros Hayrettin Mahallesi 1. Çevreyolu’nda da gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde bulunan 1. Çevreyolu’nda gerçekleştirdikleri çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

ADIYAMAN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

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