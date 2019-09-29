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Başkan Dağtekin, Bakan Selçuk’un ziyaretini değerlendirdi

İHA

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, hafta sonu Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Dağtekin, Bakan Selçuk’un ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, hafta sonu Adıyaman’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Selçuk’un bu ziyareti ile Adıyaman’ın eğitim sorunlarının tüm boyutlarıyla ele alındığını dile getiren Başkan Dağtekin “Eğitimde Adıyaman için neler yapılabilir, alınması gereken tedbirler, hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Fatih Toprak, Valimiz Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Alagöz ve tüm paydaşlarla verimli toplantılar gerçekleştirdik” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl açıkladığı ‘2023 Eğitim Vizyonu ’nu hatırlatan Başkan Dağtekin, “2023 Eğitim vizyonumuz cumhurbaşkanımızın eğitimde kaliteyi hedefe koyan bir irade sergilemesi ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un geleceğe dair hedef, niyet ve irade beyanını açıklaması ile saha da etkin bir çalışma yürütülmektedir. Bakanımız Ziya Selçuk’un tek tek illeri gezmesi ve sorunları kaynağında tespit ederek çözüm odaklı bir perspektif orta koyması bir eğitimci olarak hem beni hem de Adıyaman’da ki tüm eğitim camiasını heyecanlandırmıştır.
Bakanımız Ziya Selçuk bu yıl 21’incisi düzenlenen Besni Eğitim Bayramı’ndan övgüyle bahsederek bu tür organizasyonların Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ifade etmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır.
Ziyaretler kapsamında okullarımızda incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, bilhassa tasarım ve beceri atölyeleri, mesleki eğitim başlıklarında önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle Adıyaman için son derece önemli olan tarım uygulama lisesi, OSB’lerdeki iş kollarına hitap edecek meslek liselerinin artırılmasına yönelik istişarelerimiz oldu. Malumunuz olduğu üzere eğitim safhasındaki çocuklarımızın mesleklere olan eğilimlerin tespiti, mesleki eğitim konusunda alınacak tedbirlerle meslek okullarına taleplerin artacağı bir süreci yaşıyoruz. Bu sayede hem öğrencinin aldığı derslerde verim artacak, hem de öğrenci üretime olan katkısı artacaktır. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bir ilin hem sosyal hem de ekonomik kalkınması, o ilin eğitim kalitesi ile doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla Bakanımız Ziya Selçuk’un ilimizi ziyareti, ‘2023 Eğitim Vizyonu ’nda Adıyaman’ın hak ettiği yerde olması açısından son derece önemlidir. Öte yandan bu işin mutfağından gelen, yani eğitimin içinden gelen ve sahada çalışan bir Milli Eğitim Bakanımız var. TPAO Konferans Salonunda ‘Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları’ kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, öğretmenlere 2023 eğitim vizyonunu detaylı bir şekilde aktarması, yeni bir bakış açısıyla eğitimde ki sorunların büyük bir bölümü 2023’e varmadan çözüleceğine olan inancımızı tamdır. Adıyaman temasları kapsamında hayırsever iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretmenlerle buluşan Bakanımız Ziya Selçuk’un bugüne kadar birçok ilde programlara katıldığını ancak Adıyaman’da bu birlik ve beraberliğe imrendiğini ifade etmesi bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Bu vesile ile sayın bakanımıza, Adıyaman’ımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitimle dolu bu ziyarette bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

30 Eylül 2019 Pazartesi

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