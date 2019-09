Emniyet Müdürü Ergüder: “Zalimler kaçacak yer arayacak”

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Ergüder, suçlulara "Zalimlerin kaçacak yer arayacak" dedi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve polisler tarafından karşılanan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Müdür Ergüder yaptığı açıklamada, “Bir birinden değerli meslektaşlarım ve Adıyamanlılarımızla birlikte burada çok güzel işlere imza atacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Adıyamanımız köklü kulüpleri ve yetiştirmiş olduğu sporcularla beraber Türkiye’de uzun yıllar söz sahibi olmuş bir ilimiz. Biz bundan sonra Adıyaman’da olan her bir spor kulübümüz ve sporcularımızı istenilen seviyede ve istedikleri yerlerde olabilmeleri adına desteklerimizi her daim teşkilat olarak vermeye devam edeceğiz.

Zalimler her daim kendilerine kaçacak yer arayacaklar, bunu da zaman içerisinde göreceksiniz. Mazlumlarda kendilerini daha çok güvende hissedecekler. Bu göreve başlarken ana düşüncemiz biz, siz değil, hep bir olacağız, birlikte olacağız ve birlikte güçlüyüz konseptiyle Adıyaman ilimizde inşallah çok güzel işlere, hayırlı işlere imza atmış olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Adıyaman’a ve Adıyamanlılara hizmet edecek olmanın büyük bir heyecanı üzerimizde bulunuyor” diye konuştu.

ADIYAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:19

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.