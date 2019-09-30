Genç TEMA, ören yerlerinde temizlik yaptı

Adıyaman Üniversitesi Genç TEMA Gönüllüleri, gerçekleştirdiği etkinlikte tarihi ve kültürel alanların korunması ve temizliğine dikkat çekti.

Genç TEMA ekipleri, Karakuş Tümülüs’ü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı gibi bir çok tarihi mirası barındıran Kahta İlçesinde bu alanların korunması için farkındalık projeleriyle çalışıyor.

Adıyaman Üniversitesine yeni eğitim hayatına başlayan öğrencilerine Adıyaman’ın tarihi ve kültürel alanlarının tanıtılması ve bu alanlarda oluşan zararlı atıkların çevreye verdiği tahribatın gösterilmesi amacıyla düzenlenen gezi programına yaklaşık 90 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, gezi programında Adıyaman’ın tarihi ve kültürel alanlarını gezerek inceleme fırsatı bulurken buradaki çevre kirliliğine de duyarsız kalmayarak bu alanları zararlı atıklardan temizlemeyi de ihmal etmedi.

Adıyaman Genç TEMA Temsilcisi Ferit Güllü, dünyanın 8. harikası olan Nemrut Dağı gibi birçok tarihi ve kültürel mirasa sahiplik ettiğini vurguladığı konuşmasında, “Bu alanları dünyanın birçok bölgesinden insanlar görmeye geliyor. Ne yazık ki bu bölgelerimize temizlik konusunda gereken hassasiyeti gösteremiyoruz. Burada birçok çöp kutuları ve kovaları olmasına rağmen vatandaşlarımız içtikleri ve yiyeceklerine ait olan ambalajları doğaya atıyor. Halbuki ellerindeki atıkları en fazla 50 metre taşısalar ileride ki çöp kutularına atabilirler. Buraya geldiklerinde temiz görmek istiyorlar ama kendileri farkında olmadan kirletiyor. Kültürel ve tarihi alanlarımızdaki temizliğe dikkat ederek bu zenginliğimizin tanıtımına büyük katkılar sunabiliriz. Vatandaşlarımızı bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Yapılan etkinliğin iki hedefinin olduğunu belirten TEMA Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Dr. Ahmet Çelik," Çevre ve kültürel değerlerimizin önemi ve korunmasına yönelik halkın dikkatini çekmek. Son süreçte ziyaretçilere yoğun ev sahipliği yapan Nemrut ve ören yerlerinde misafirlerimizin çevreyi kirleten eylemleri yıllar öncesinde medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi dokuya gereken hassasiyeti ortaya koymadığımızı gösteriyor. Bizde bu konularda üzerimize düşün sorumluluğu dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yerine getirmek için çalışacağız. Bu programda bizleri yalnız bırakmayan emeği geçen Genç TEMA başkanımıza ve üyelerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Program, öğrencilerin topladıkları atıkları çöp alanına bırakması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

ADIYAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:19

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.