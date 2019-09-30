Yeni Mahallede asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeni Mahallede asfaltlama çalışması yapıldı.

Adıyaman’da yoğun bir asfalt sezonunu tamamlamak üzere olan Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle’deki sokaklarda da çalışmalarını sürdürdü. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle’nin 26303, 26314 ve 26333 numaralı sokaklarına asfalt döşedi.

Mahalle sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.

ADIYAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

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