İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat U. idaresindeki 33 CDN 02 plakalı otomobil ile Mevlüt A. idaresindeki 16 LD 756 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi TOKİ yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Mevlüt A., Murat U. ve 16 LD 756 plakalı otomobilde bulunan Semra A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:19

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.