Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı

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Adıyaman'da, üzerine buzdolabı kapağı düşen küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 3 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet H'nin üzerine buzdolabı kapağı düştü. Başından yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

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