Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı Kazada motosiklet sürücüsü Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil yaralandı

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Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil'in kullandığı motosiklet polis aracına çarptı. Kazada Sitil yaralandı.

Kaza, Adıyaman Çelikhan karayolu Pirin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil idaresindeki 31 AVY 60 plakalı motosiklet, A.A. idaresindeki polis aracına çarptı. Kazada Mehmet Sitil yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Başkan Sitil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

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