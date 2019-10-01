Adıyaman'da alternatif yol çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarının yoğunluğunu ortadan kaldırmak için daha önce Altınşehir Mahallesi’nde açtığı yolun ikinci şeridini tamamlamak için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Karaali Köprüsünü, AdıyamanGölbaşı karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi kavşağına bağlayan Altınşehir Mahallesi’ndeki yolun ikinci şeridi için kolları sıvadı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Eski Besni Caddesinden başlayıp Karaali Köprüsüne, oradan da Hasankendi mevkii güzergahından AdıyamanGölbaşı karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi kavşağına bağlanan yolun ikinci şeridinin kazı işlemlerinin ve arından da alt temel malzeme seriminin gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, 25 metre genişliğinde ve bin 708 metre uzunluğunda olacak yolun asfaltını kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise daha tek şerit olarak trafiğe açılan yolun ikinci şeridinin de tamamlanmasıyla, Küçük Sanayi Sitesinden il merkezine gidecek alternatif bir yollarının daha olacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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