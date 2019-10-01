Besni'de miniklere itfaiye mesleği tanıtıldı

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Adıyaman’ın Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle özel bir kreşte kalan çocuklara itfaiyecilik mesleği tanıtıldı.

Minik çocuklara yanıcı ve patlayıcı maddelerle oynamamasını belirten itfaiye görevlileri, çocuklara yangın esnasında yapılması gerekenler anlatılarak uygulamalı bir şekilde itfaiyecilik mesleği tanıtıldı.

Miniklere, olası bir yangın durumunda hemen 110 İtfaiye hattının aranması ve çevreden yardım istenmesini istedi.

Verilen bilgiler sonrasında kreşte kalan çocuklar itfaiye ekiplerinin yangın esnasında kullandıkları malzemelerin tanıtımı yapıldı.

ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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