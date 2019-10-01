Kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayıp şahıs evinde ölü bulundu

İHA

Adıyaman'da kendisinden birkaç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Adıyaman’da kendisinden birkaç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi TOKİ B4 Blok 7. katta ikamet eden 62 yaşındaki Şevket Kaya’dan bir süre haber alamayan komşuları ile yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evden kötü kokuların da geldiğini fark ederek kapıyı açtı. Kaya, evde ölü bulundu. Şevket Kaya’nın kalp krizi geçirerek 45 gün önce öldüğü tahmin edilirken polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler girişimcilik dersinde domates sattı
YEREL HABERLER Öğrenciler girişimcilik dersinde domates sattı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yaşlılar ile çocuklar buluştu
YEREL HABERLER Yaşlılar ile çocuklar buluştu
Gölbaşı ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi
Anestezi uzmanları Adıyaman'da buluştu
YEREL HABERLER Anestezi uzmanları Adıyaman'da buluştu
Gölbaşı Belediyesi dere ve su kanallarını temizliyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi dere ve su kanallarını temizliyor
Minibüs refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs refüje çıktı: 1 yaralı
Besni'de miniklere itfaiye mesleği tanıtıldı
YEREL HABERLER Besni'de miniklere itfaiye mesleği tanıtıldı
Adıyaman'da alternatif yol çalışması
YEREL HABERLER Adıyaman'da alternatif yol çalışması
“Sağlıklı hayat için glutensiz mutfak” projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER “Sağlıklı hayat için glutensiz mutfak” projesi ...
Terminal Caddesi’nde kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Terminal Caddesi’nde kaldırım çalışması
TOGEM Kursiyerleri ‘Anemi’ hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER TOGEM Kursiyerleri ‘Anemi’ hakkında bilgilendirildi
Memursen Temsilcisi Ali Deniz: "Millete borçlu, devletten alacaklıyız"
YEREL HABERLER Memursen Temsilcisi Ali Deniz: "Millete borçlu, ...
Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı Kazada motosiklet sürücüsü Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı Kazada ...
Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Vali Aykut Pekmez Sanko Holding’in iplik işleme tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Vali Aykut Pekmez Sanko Holding’in iplik işleme ...
Odunluk yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Odunluk yangını paniğe neden oldu
Üniversitede “Yeni nesil akıllı kart” uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Üniversitede “Yeni nesil akıllı kart” uygulaması ...
Kaymakam Köksal, halk günü düzenledi
YEREL HABERLER Kaymakam Köksal, halk günü düzenledi
Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya ...
Adıyaman Belediyesi, yoksul öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, yoksul öğrencileri unutmadı
Yeni Mahallede asfalt çalışması
YEREL HABERLER Yeni Mahallede asfalt çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X