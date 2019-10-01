Kayıp şahıs evinde ölü bulundu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Adıyaman’da kendisinden birkaç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi TOKİ B4 Blok 7. katta ikamet eden 62 yaşındaki Şevket Kaya’dan bir süre haber alamayan komşuları ile yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evden kötü kokuların da geldiğini fark ederek kapıyı açtı. Kaya, evde ölü bulundu. Şevket Kaya’nın kalp krizi geçirerek 45 gün önce öldüğü tahmin edilirken polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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