Öğrenciler girişimcilik dersinde domates sattı

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Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde girişimcilik konusunu domates satarak işledi.

Cumhuriyet İlkokulu 4A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Mehmet Demirbay ile birlikte kaldırımda domates sattı. Hayat Bilgisi dersi kapsamındaki girişimcilik konusu ders dışı faaliyetler konusunda öğrenciler domates sattı.

Soru çözen çocuğun yanında sorun çözebilen bireyler yetiştirmek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Demirbay, “Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere girişimcilik çalışmaları yaptırılması yönündeki talep doğrultusunda bu yıl zümre öğretmenler kurulunda karar aldık. Ders dışı faaliyetler kapsamında 5’şerli guruplar halinde çalışma başlattık. İlk öğrenci grubumuzla domates satışı yaptık. Satış dan sonra öğrencileri parka götürerek eğlenmelerini sağladık.Sınıfımızdaki diğer guruplarla organize sanayisine giderek girişimcilerin neler yaptıklarını göstereceğiz” diye konuştu.

ADIYAMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

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