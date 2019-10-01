Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini deprem ve yangın konusunda bilgilendirdi.
İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri Altınşehir Çınar Anaokulunda minik öğrencileri bilgilendirdi. İtfaiye Vardiya Amiri Necmettin Çalım ve ekipler, öğrencilere deprem ve yangın konusunda bilgi verdi.
Ekipler daha sonra öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulundu.
ADIYAMAN
02 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 04:56
- GÜNEŞ 06:16
- ÖĞLE 12:21
- İKİNDİ 15:41
- AKŞAM 18:17
- YATSI 19:32