Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi

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Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini deprem ve yangın konusunda bilgilendirdi.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri Altınşehir Çınar Anaokulunda minik öğrencileri bilgilendirdi. İtfaiye Vardiya Amiri Necmettin Çalım ve ekipler, öğrencilere deprem ve yangın konusunda bilgi verdi.

Ekipler daha sonra öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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