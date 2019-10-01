Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu

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ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Esentepe Mahalesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız oturan Şevket Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kötü kokular geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla girilen evde Şevket Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Evde yapılaı incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:32

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