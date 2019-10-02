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Gerger’de “taşımalı eğitim semineri” verildi

İHA

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde servis sürücülerine yönelik "taşımalı eğitim semineri" verildi.

Gerger’de “taşımalı eğitim semineri” verildi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde servis sürücülerine yönelik “taşımalı eğitim semineri” verildi.
Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer Güzelsu Ortaokulunda gerçekleştirildi.
Kahta İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı tarafından verilen eğitim seminerinde servis kazaları, aşırı hız, araç sürücüsünün araç hareket halinde iken cep telefonu kullanması, çocukların ve araç sürücüsünün emniyet kemeri takarak bu alışkanlığın çocuklara aşılanması sürücülere aktarıldı.
Trafik Tim Komutanı ayrıca, öğrenci taşıma hizmeti yapan tüm okul servis aracı sürücüleri, rehber personel, yüklenici firma yetkilileri ve eğitim kurumlarında öğrenci taşıma hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcılarına yönelik olarak trafik güvenliği farkındalığının artırılması ve öğrenci taşıma uygulaması hakkında bilgiler verdi.
Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması esaslarına dikkat çeken Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek ise, “Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Servis araçlarımızın çalıştırılmasına yönelik usuller ve öğrencilerimizin güvenli bir şekilde taşınması esasları, yönetmeliklerle belirlenmiştir. Öğrencilerimizin geleceği için hepimiz bu yönetmelikleri bilmek ve ona göre hareket etmek zorundayız" dedi.
Seminere, Gerger İlçe Emniyet Amiri Hasan Öztürk, Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek ve servis sürücüleri katıldı

ADIYAMAN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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