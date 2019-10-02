Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, üzerinden uyuşturucu çıkan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında şüphelilere yönelik yaptığı aramada, 10 gram bonzai, 2 gram sentetik cannabinoid ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.



ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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