Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, üzerinden uyuşturucu çıkan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında şüphelilere yönelik yaptığı aramada, 10 gram bonzai, 2 gram sentetik cannabinoid ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
ADIYAMAN
02 Ekim 2019 Çarşamba
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