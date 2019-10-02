Adıyaman’da kaçakçılığa geçit yok

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman’da, kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il merkezinde son 3 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 28 adet gümrük kaçağı telefon, 934 paket gümrük kaçağı nargüle tütünü ele geçirildi. Telefon ve nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı olarak toplam 5 kişiye işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:17

YATSI 19:32

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