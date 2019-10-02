Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günlük çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurularak aranan 4 şahıs üzerinde 21 gram bonzai ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken yakalanan 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
02 Ekim 2019 Çarşamba
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