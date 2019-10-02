Polis ve jandarma ortak uygulama yaptı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği polisleri ve Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Buruncayır köyünde “Öncelik yayanın” trafik uygulaması yapıldı.

Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği ekipleri ve Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burunçayır köyü ilköğretim okulu önünde gerçekleştirilen uygulamalarda yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Yapılan uygulama ile ilgili bilgi veren Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Komiseri İsmail Topulca,"Ölümlü, yaralamalı ve maddi ve hasarlı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Burunçayır Köyü İlköğretim Okulunda yaklaşık 150 öğrencimize bilgilendirme semineri yaptık. Amacımız halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak” diye konuştu.

ADIYAMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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