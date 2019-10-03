Otomobil takla attı: 6 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Ç. idaresindeki 02 BL 042 plakalı otomobil, saat 00.30 sularında 3.Çevre Yolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle daha sonra takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatih Ç., ile otomobilde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö., ve Songül Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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