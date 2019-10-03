Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

ADIYAMAN´da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Altınşehir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A. kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.FOTOĞRFALI
ADIYAMAN
03 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 04:57
- GÜNEŞ 06:17
- ÖĞLE 12:21
- İKİNDİ 15:40
- AKŞAM 18:16
- YATSI 19:31