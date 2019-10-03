Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

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ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Ç.'nin kullandığı 02 BL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı ardından da devrildi.

Kazada sürücü ile beraberinde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö. ve Songül Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





ADIYAMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

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