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Adıyaman lezzetleri tanıtılacak

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ildeki beş kurumun destekleriyle gerçekleştirilecek olan 'Adıyaman Gastronomi Fuarı' Adıyaman'ın lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlayacak.

Adıyaman lezzetleri tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ildeki beş kurumun destekleriyle gerçekleştirilecek olan ‘Adıyaman Gastronomi Fuarı’ Adıyaman’ın lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlayacak.
Adıyaman’ın lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılması için kolları sıvayan yetkililer, Adıyaman Gastronomi Günlerine imza atmaya hazırlanıyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Adıyaman’ın değerlerini dünyaya tanıtmak için önemli organizasyonlara imza atan ve birçok projeye katkı sunan Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Adıyaman Gastronomi Günleri önemli isimleri Adıyamanlılarla buluşturacak.
45 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili bilgi veren yetkililer, etkinliklerin 4 Ekim Cuma günü saat 17.00’da düzenlenecek olan festival kortejiyle başlayacağını dile getirdi.
Yetkililer, “Festival kortejinin ardından Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilecek olan festival alanı açılışı ve stant ziyaretleri ile devam edecek olan programın ilk günü etkinlikleri, Keleş Konağı’nda gerçekleştirilecek olan fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi, akşam Demokrasi Parkı’nda Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Harfane Topluluğu’nun konseriyle tamamlanacak.
İkinci gün etkinlikleri de ise, Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek çeşitli sunumlar ve paneller olacak. İkinci gün etkinliklerinin ilk programı öğleden önce saat 9.30’da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Karatay Mutfağı ve Sağlıklı Beslenme’ konulu sunum ile başlayacak. Daha sonra yazar ve TV programcısı Asuman Kerkez’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Anneannemin Tenceresi’ konulu sunum gerçekleştirilecek. İkinci gün etkinliklerinin öğleden sonraki kısmında ise, Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çiğdem Sabbağ’ın moderatörlüğünü yapacağı ve İşletmeci Şef, Gastronomi Yazarı, Dernek Başkanı Özlem Mekik, Lezzet Yazarı Muhsin Ertürk, İstanbul Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkarlar Dernek Başkanı Sait Aybak, ve bazı özel işletme yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı ‘Adıyaman Mutfak Kültürü’ konulu panel düzenlenecek. Akşam saat 20.00’da Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Kahtalı Mıçe konseri ile sona erecek. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

ADIYAMAN

03 Ekim 2019 Perşembe

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