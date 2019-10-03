Muhtarlar, Emniyet Müdürü Ergüder ile bir araya geldi

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve dernek üyesi muhtarlar, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette muhtarlar Müdür Ergüder’e, mahalleleri hakkında bilgiler vererek sohbet etti. Ziyarette konuşan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Müdürümüz ziyaretimiz esnasında muhtarlarımızla yapmış olduğu toplantıda ilimizle ilgili çok güzel konulara değindi. İlimizde yaşanan sorunları el birliği içinde çözmek adına bizlerden beklentisinin büyük olduğunu ifade etti. Biz muhtarlar olarak söz konusu vatan, millet ve bayrak olduğunda ilk gün olduğu gibi şimdi de üstümüze ne vazife düşerse yapmaya hazır olduğumuzu dile getirdik. Müdürümüzün Adıyaman’la ilgili bazı konuların üzerine titizlikle gideceklerini ifade etmesi bizleri sevindirmiştir. Zaman zaman mahalle muhtarlarımız ve mahalle halkıyla bir araya gelip ilimizin sorunlarını ilk ağızdan müdürümüze aktarmaya gayret edeceğiz” dedi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Demokrasimizin kılcal damarları olan değerli muhtarlarımızın hep birlikte burada görmek bizleri çok mutlu etti. Mahalle muhtarlarımız birkaç yıl evveline kadar mahallede sadece bir evrak imzalayıp, mühür basan birisi olarak bilinirdi. Cumhurbaşkanımızın da son yıllarda muhtarlarımızla ilgili yapmış olduğu toplantılar, çıkarılan yasalar sayesinde muhtarlık müessesesi çok daha farklı bir kimliğe bürünmüş, halk nezdinde daha ilgi gören bir konuma gelmiştir. Muhtarlarımız bir nevi devlet memurudur. Bu bakından birçok kuruma yakındırlar ancak görevi bakımdan en yakın durması gereken kurum emniyettir. Muhtarlarımız bizlerin mahallelerimizdeki ilk gözümüz, ilk kulağımız, ayağımızsınız ve bizlerin can simidisiniz. Karşılıklı güvene dayalı bir şeklide birlikte çalışacağız. Her şeyden önce muhtarlarımızın samimiyetini ve dostluğunu bekliyoruz. Muhtar dediğin oturmaz, muhtar mahallesiyle ilgili a dan z’ye ne varsa ilgilenmek zorunda, kapı kapı gezmek zorunda. Varsa bir sıkıntı gelinecek yerde burası. Adıyaman doğunun incisi gibi, tayinimiz buraya çıktığında tek bir kişi kötü bir yere gidiyorsun demedi. Batıda sizlere dönük izlenim bu, o nedenle yaşadığımız, nefes aldığımız, ekmeğini yediğimiz şehrimize karşı hepimizin sorumluklarımı var ve hep birlikte elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

ADIYAMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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