Engelliler camide sergi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelliler camide sergi açtı

İHA

17 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Musalla Camii'nde engellilerin resim sergisi ve kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Engelliler camide sergi açtı

17 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Musalla Camii’nde engellilerin resim sergisi ve kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen resim sergisi ve kitap okuma etkinliğine Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Başkanlık Müşaviri Ömer Aydın ve engelliler katıldı.
Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından yapılan resim ve eserler sergilendi. Sergiyi gezen davetliler eserleri çok beğendi.
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, her yıl Cami ve Din Görevlileri Haftası farklı temalar ile kutlanıyor. Bu yıl da camiyle buluşturma adına ‘Cami ve Hayat’ teması işleniyor. Camiler insanların huzur ve mutluluk bulduğu mekanlardır. Güzellikleri ve huzuru iliklerimize kadar hissediyor. Camiler hem bizim, hem de şehirlerin ruhu ve hayatıdır. Caminin olmadığı beldede hayat yoktur. Peygamber Efendimiz Mekke ve Medine’de mescit ilk edinmiştir. Camisiz olmaz. Özellikle inanların hayatında cami olmadan olmaz. Yolu camiye düşmeyen Müslüman’ın hayat damarı kesilmiş demektir. Maddenin hayatımızı esir aldığı bir dönemde, bu camilerden mescitlerden içeri adım attığında dertlerimizden uzaklaşıyoruz. Namazda Rabbimizle buluşuyoruz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı Cenabı Allah’a arz edip rahatladığımız mekanlardır” dedi.
Daha sonra ‘Cami ve Hayat’ isimli kitap okunarak etkinlik sona erdi.

ADIYAMAN

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:17
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı
Yancar'dan göz sağlığı uyarısı
YEREL HABERLER Yancar'dan göz sağlığı uyarısı
Bonus Hoca, Doğa Kolejinde öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bonus Hoca, Doğa Kolejinde öğrencilerle bir araya ...
Üniversite güvenlik koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Üniversite güvenlik koordinasyon kurulu toplantısı ...
Muhtarlar, Emniyet Müdürü Ergüder ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Muhtarlar, Emniyet Müdürü Ergüder ile bir araya ...
Akcan, inşaat sektörünü değerlendirdi
YEREL HABERLER Akcan, inşaat sektörünü değerlendirdi
Adıyaman lezzetleri tanıtılacak
YEREL HABERLER Adıyaman lezzetleri tanıtılacak
Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Paris'te tanışıp Kahta'da evlendiler
YEREL HABERLER Paris'te tanışıp Kahta'da evlendiler
Hem okuyorlar hem de üretiyorlar
YEREL HABERLER Hem okuyorlar hem de üretiyorlar
Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı
Otomobil takla attı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 6 yaralı
Adıyaman Belediyesi Güreş Takımı 1. Lig’e yükseldi
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi Güreş Takımı 1. Lig’e yükseldi
Yanan kabuklar korkuttu
YEREL HABERLER Yanan kabuklar korkuttu
Gölbaşı otogarında hummalı çalışma başladı
YEREL HABERLER Gölbaşı otogarında hummalı çalışma başladı
Polis ve jandarma ortak uygulama yaptı
YEREL HABERLER Polis ve jandarma ortak uygulama yaptı
Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
Adıyaman’da kaçakçılığa geçit yok
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaçakçılığa geçit yok
Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı
“Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” kampanyası Adıyaman’da uygulandı
YEREL HABERLER “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” kampanyası ...
112’de kan bağış kampanyası
YEREL HABERLER 112’de kan bağış kampanyası
Sincik’te okul servis sürücülerine eğitim
YEREL HABERLER Sincik’te okul servis sürücülerine eğitim
Gümrük kaçağı çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı çay ele geçirildi
Uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X