Engelliler camide sergi açtı

17 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Musalla Camii’nde engellilerin resim sergisi ve kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen resim sergisi ve kitap okuma etkinliğine Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Başkanlık Müşaviri Ömer Aydın ve engelliler katıldı.

Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından yapılan resim ve eserler sergilendi. Sergiyi gezen davetliler eserleri çok beğendi.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, her yıl Cami ve Din Görevlileri Haftası farklı temalar ile kutlanıyor. Bu yıl da camiyle buluşturma adına ‘Cami ve Hayat’ teması işleniyor. Camiler insanların huzur ve mutluluk bulduğu mekanlardır. Güzellikleri ve huzuru iliklerimize kadar hissediyor. Camiler hem bizim, hem de şehirlerin ruhu ve hayatıdır. Caminin olmadığı beldede hayat yoktur. Peygamber Efendimiz Mekke ve Medine’de mescit ilk edinmiştir. Camisiz olmaz. Özellikle inanların hayatında cami olmadan olmaz. Yolu camiye düşmeyen Müslüman’ın hayat damarı kesilmiş demektir. Maddenin hayatımızı esir aldığı bir dönemde, bu camilerden mescitlerden içeri adım attığında dertlerimizden uzaklaşıyoruz. Namazda Rabbimizle buluşuyoruz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı Cenabı Allah’a arz edip rahatladığımız mekanlardır” dedi.

Daha sonra ‘Cami ve Hayat’ isimli kitap okunarak etkinlik sona erdi.

ADIYAMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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