Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM)’ne bağlı ekipler, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki arızalara anında müdahale ederek sorunu kısa sürede çözüyor.

Adıyaman şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Gürlevik Ana İsale Hattında meydana gelen deformasyondan dolayı arızaya anında müdahale eden ekipler, onarım işini kısa süre içerisinde tamamlayarak deforme olan kısmı değiştirdi ve şehir merkezine suyun ulaşmasını yeniden sağladı.

ADIYAMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.