Başkan Kılınç’tan ‘Gastronomi Fuarı’na davet

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte düzenlenecek olan ‘Adıyaman Gastronomi Fuarı’na tüm hemşehrilerini davet etti.

Adıyaman Belediyesi ile birlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adıyaman Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Adıyaman Gastronomi Günleri’ ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, herkesi bu önemli etkinliğe sahip çıkmaya davet etti.

4 Ekim Cuma ve 5 Ekim Cumartesi günleri gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman’ın çiğ köfte başta olmak üzere bütün lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılması için planlanan bu etkinliğin oldukça önemli olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin amacına ulaşabilmesi için halk tarafından sahiplenilmesinin önemine de dikkat çeken Başkan Kılınç,“4 Ekim Cuma günü saat 17.00’da düzenlenecek olan kortejle başlayacak olan ‘Adıyaman Gastronomi Fuarı’ ilimizin en güzel tatlarının tüm dünyaya tanıtılması için bir araç niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı çok önem verdiğimiz bu etkinliğimizin halkımız tarafından da fazlasıyla sahiplenilmesini istiyoruz. Eğer biz bunu sahiplenir ve fuarın amacına ulaşmasını başarırsak, Adıyaman’ın lezzetlerini duyan yerli ve yabancı turistler ilimize gelmek için daha çok sebep bulur ve bu da turizmden alacağımız payın fazlasıyla artmasını sağlar. Bunu çiğköftede gördük. Yapılan tanıtımlarla tüm dünya etsiz çiğ köftenin ilimize ait olduğunu biliyor. Bu da girişimci hemşerilerimizin gayretleri sayesinde oldu. Tüm hemşerilerimizi 4 Ekim Cuma günü başlayacak olan ve birbirinden önemli konukların katılımıyla iki gün sürecek olan etkinliğe davet ediyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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