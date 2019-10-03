Hizmet-İş Sendikasından kan bağışı

Hizmetİş Sendikası Adıyaman Şubesi Kızılay’a kan bağışı kampanyası başlattı.
Kış aylarında Kızılay’ın kan stokunda azalması nedeniyle kan bağışı kampanyası başlayan Hizmetİş Sendikası üyeleri bağışta bulundu. Demokrasi Parkında bulunan Kızılay Kan Bağış çadırına giden Hizmetİş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler kan bağışında bulundu.
Şube Başkanımız Hasan Kılınç ,kan bağışı konusunda tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ve kanın sürekli ihtiyaç olduğunu vurguladı.
ADIYAMAN
03 Ekim 2019 Perşembe
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