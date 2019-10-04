Şehir magandası yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesinde bir işyerine kavga amaçlı gelen A.T. isimli şahsı , 1 adet pompalı tüfek ve 25 adet dolu fişek ile yakalandı.

Altınşehir Mahallesinde gece 02.00 sularında bir şahsın tüfekle kavga çıkardığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis ekipleri A.T. isimli şahsı 1 adet pompalı tüfek ve fişekler ile yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:14

YATSI 19:29

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