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ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Bilgiç yönetimindeki 06 BN 0916 plakalı otomobil kavşakta ehliyetiz Baran Altun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Altun ve arkasındaki Mustafa Altun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



ADIYAMAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

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