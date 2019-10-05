Taraftar gruplarıyla spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Adıyaman Spor Güvenlik Kurulu Vali Aykut pekmez başkanlığında spor kulüplerinin taraftar gruplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığındaki toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Spor Güvenlik Kurulunun katılımı ile polisevinde gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik kurulu toplantısına bu hafta Bölgesel Amatör Liginde karşı karşıya gelecek olan Adıyaman 1954 SK ve Kahta 02 SK taraftar grupları da katıldı.

Toplantı sonunda her iki taraftar grubu dostluk mesajı verdi.

ADIYAMAN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.