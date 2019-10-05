Köylüler kazalara karşı önlem alınmasını istedi

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu üzerindeki Buruncayır köyü sakinleri sık sık kazaların yaşandığı köyleriyle ilgili yetkililerden yardım istedi.

Sık sık kazaların yaşandığı ve son olarak geçtiğimiz günlerde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından köylüler duruma tepki gösterdi. AdıyamanGölbaşı karayolu üzerinde ilerleyen araçların hızlı olduğunu ve köy içerisinden geçen yaya geçidine sinyalizasyon kurulmasını istedi.

Köy Muhtarı Muharrem Özer, yayalar için kaldırım ve yaya geçitlerine sinyalizasyon kurulmasını isteyerek, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi.

Muharrem Özer ise, "Karayolu üzerindeki okula giden öğrencilerimiz çok büyük tehlikeyle karşı karşıyalar. Karşıdan karşıya geçen yayalar akıcı trafik ile zor durumda kalıyor. Özellikle karayolu üzerine kaldırım yapılması ve sinyalizasyon yapılmasıyla tehlikeyi bertaraf etmiş olacağız. Yetkililerden bu durum ile ilgili yardım istiyoruz” diye konuştu.

ADIYAMAN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

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