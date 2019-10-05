Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor

ADIYAMAN Gastronomi Günleri için kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Ekmekler yangını başlatır. Beyni uyuşturur, kafa bulanıklığı yapar. Uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Adıyaman Gastronomi Günleri kapsamında Belediye Konferans Salonu'nda 'Karatay Mutfağı' adlı söyleşide konuştu. Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Söyleşide bazı gıda maddelerinin zararına değinen Canan Karatay, ekmeğin uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığını söyledi. Lahmacun gibi unlu mamullerinin ekmek olmadığını ifade eden Karatay, "Ekmekler yangını başlatır, beyni uyuşturur, kafa bulanıklığı yapar, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor. Yangını alevlendirmeye başlatır. Adıyaman´ın kavurmalı hıtabı ekmek değildir. Ben fırın ekmeklerinden bahsediyorum. Lahmacun da ekmek değildir. Ben lahmacun yedim diye fotoğrafımı çektiler, kıyametler koptu. Lahmacun ekmek değildir" dedi.

'TARIM İLAÇLARI ÇOK TEHLİKELİ, ALKOL GİBİ KARACİĞERİ YAĞLANDIRIR'

Meyvedeki fruktozun, meyvelere sıkılan tarım ilaçlarının çok tehlikeli olduğunu ve alkol gibi karaciğer yağlanması yaptığını aktaran Karatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meyve de yenmeyecek çünkü şekerleri yükseltiyor. Meyvedeki fruktoz, meyvelere sıkılan tarım ilaçları çok tehlikeli; alkol gibi karaciğeri yağlandırır. Doğal yağlar, kırmızı etler, zeytinyağı veya tereyağı, vücuda ve kana yağ olarak geçmez. O parçalanıyor ve gerekli yerlere asit olarak gidiyor. Yumurtanın kolesterolü 260 miligrammış günlük kolesterol diye bir şey yok insan vücudu her gün 3 gram kolesterol üretiyor. Hayatımız ona bağlı, sindirim sitemimiz ona bağlı, beynimiz ona bağlı, gözümüz ona bağlı, hatta beyinde kolesterol üreten hücreler var. Karaciğer bozulursa kolesterollerin üretmesi gerekiyor."

Karatay'ın konuşmasının ardından, yazar ve TV programcısı Asuman Kerkez tarafından 'Anneannemin Tenceresi' adlı bir sunum gerçekleştirildi.



ADIYAMAN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

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