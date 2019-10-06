Sinir krizi geçiren genç ortalığı birbirine kattı Genç, kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasını darp edip kendisine zarar verdi

Adıyaman’da sinir krizi geçiren bir kişi, kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasını darp ederek yaralandıktan sonra kendisine zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cem Evi yakınlarında ikamet eden U.C. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Akrabası C.C. genci sakinleştirmeye çalıştı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan C.C’ye saldırarak darp edip yaralayan şahıs, daha sonra ikamet içerisinde kendisine zarar vererek kendisini de yaraladı. Yaralı C.C.'ye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. U.C. de olay yerine gelen polis ekiplerince alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa alındı. Her iki yaralı tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

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