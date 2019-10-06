Adıyaman'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'da, şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, panik yaşandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra, KahtaAdıyaman yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Habip Atabay yönetimideki , Gülaras firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören Atabay, otobüsü yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Motor kısmındaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.



ADIYAMAN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.