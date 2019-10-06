Adıyaman´da amatör maçta kavga

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ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.



ADIYAMAN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

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