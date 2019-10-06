Adıyaman´da amatör maçta kavga

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada başlayan gerginlik taraftarlara da sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımın taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarların arasında gerginlik

-Polis ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekiplerinin kavga eden taraftarları dışarı çıkartması

-Saha içinde sporcular arasında gerginlik

-Genel ve detay görüntü



ADIYAMAN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.