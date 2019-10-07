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Ambulansa yol vermek istersen çarpıştılar: 1 yaralı

İHA

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansa yol vermek isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ambulansa yol vermek istersen çarpıştılar: 1 yaralı

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansa yol vermek isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mahir D. idaresindeki 34 RG 1150 plakalı otomobil ile Yusuf K. idaresindeki 02 ZA 303 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında hasta taşıyan ambulansa yol vermek isterken çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Mehmet K., hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan çektirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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