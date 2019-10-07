Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman Müftülüğü yakınlarında bulunan bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan M.R.B. ve A.D. isimli şahısları fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs sorgulamak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahısların olay yerine geldikleri hurdaya ayrılmış motosiklet ise polis ekiplerince el konularak otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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