Şüpheli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilen şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu E.T., M.A. ve Ş.A., isimli 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 adet uyuşturucu hap ve 1 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerine el konulurken şahıslar ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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