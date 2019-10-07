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Başkan Dağtekin, vatandaşların sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Dağtekin, vatandaşların sorunlarını dinledi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti binasında düzenlediği halk gününde vatandaşları dinledi.
Halk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Dağtekin, vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerini tek tek dinleyerek notlarını alıyor. Dağtekin her hafta Pazartesi ve Cuma günlerini halk günü olarak belirlediklerini ifade ederek ayrıca nöbetçi yönetim kurulu üyesi uygulamasıyla da vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Dağtekin, “Parti teşkilatımızı asla boş bırakmıyoruz. Bizim bir nöbetçi yönetim kurulu üyesi uygulamamız var. İl başkan yardımcıları veya yönetim kurulu üyesi, merkez ilçe teşkilatımızdan, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan mutlaka bir yönetim kurulu üyesi arkadaşımız haftanın her günü nöbetçi olarak kalıyor. Vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini anında dinlemek, hem de daha yakın bir temas içerisinde bulunmak için uzun süredir bu uygulamamız devam ediyor. Biliyoruz ki, millete hizmet etmenin en önemli araçlardan biri de gönül siyasetidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizle kurduğu güçlü gönül bağı aslında oy vermenin ötesinde büyük bir anlam taşıdığının farkındayız. Bizler de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenerek milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağını koruyarak hedefleri yükseltmek, çıtayı daha yukarılara çıkarma gayreti içerisindeyiz” dedi.
İl başkanı olarak haftanın iki günü vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Dağtekin “Gelen kardeşlerimizin mutlaka sorunları, dertleri vardır. Bizlerle paylaştıklarında çözemeyeceklerimiz vardır, çözebileceklerimiz vardır. Ama ulaşılabilirlik konusunda hamd olsun göreve geldiğimizden bu yana bu uygulamayı hiç aksatmadan sürdürerek onları can kulağı ile dinliyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimiz bizim için her şeyin önündedir. Dün olduğu gibi bugün de vatandaşımıza kulak veren, onları gerçekten, samimi bir şekilde dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir partiyiz. Bu çalışmayı yaparken empati kurarak vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinliyor ve çözüm üretmeye çabalıyoruz. Vatandaşımızın yaşadığı sorunları çözmek en büyük mutluluk kaynağımız. Milletin dertleriyle dertlenmek, sorunlarına çare üretmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

ADIYAMAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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