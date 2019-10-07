Adıyaman’da ulusal deprem tatbikatı yapılacak

Adıyaman’da, ulusal düzey masa başı ve saha tatbikatı (Deprem) gerçekleştirilecek.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Adıyaman’da, 91011 Ekim 2019 tarihlerinde İl afet ve acil durum müdürlüğü tarafından tatbikat yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan ulusal düzey ve yerel düzey hizmet gruplarının planlarının ve işlerliğinin test edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş2019 Ulusal TAMP adı ile Adıyaman’da olmak üzere 26 ilimizde 91011 Ekim 2019 tarihlerinde, il afet ve acil durum müdürlüğümüz koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir.

Tatbikat ile afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynaklarının birleştirilerek tek elden yönetilmesi amaçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ADIYAMAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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