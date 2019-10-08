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Kahta'da Amatör Spor Haftası, coşkulu başladı

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde insanları sporla daha çok buluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Kahta'da Amatör Spor Haftası, coşkulu başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde insanları sporla daha çok buluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kutlamaları düzenlenen törenle başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması ve sporda farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Kahta İlçe Spor Salonunda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde 12 farklı spor branşı sporcuları, halk oyunları, judo ve basketbol branşlarında sporcular gösteri müsabakaları yaptı.
Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Amatör Spor Haftası’nın amaçlarına dikkat çekerek, "Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. Gençlerimizin bugünkünden daha fazla oranda sporla buluşmasını, bu işlere daha çok ilgi göstermelerini canı gönülden arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Gençlerimizin her manada desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bu ülkeyi onlara teslim edeceğiz. Spor, yaşamın ekmek, su gibi vazgeçilmez bir parçası. Gelişmiş ülkelerin tamamında hemen hemen bütün çocukların mutlaka ama mutlaka 18 yaşına geldiğinde bir spor dalında amatör olarak uğraştığını görüyoruz. İlçemizde de her yaştan insanın spor yapması ve spora yeni yüzler kazandırmak amacıyla amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında birçok branşta sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.
Tören sonunda sporculara protokol tarafından katılım belgesi ve madalya verildi. Amatör Spor Haftasının Voleybol, Basketbol, Badminton, Karate, Judo, Teakwondo, Atletizm, Futbol ve Jimnastik gibi etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.
Kahta’da 7 13 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri açılış törenine Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan, Kahta Belediye Başkan Vekili Yavuz Turan, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Spor kulübü başkanları, spor derneklerinin temsilcileri, hakemler, okul müdürleri, sporcular, gençler ve öğrenciler katıldı.

ADIYAMAN

08 Ekim 2019 Salı

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