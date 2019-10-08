Kahta’da “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” etkinliği

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrenciler, ‘Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz’ farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığının önünde başlayan etkinlikte Kubilay İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ellerindeki pankartlarla Kubilay ortaokuluna kadar yürüdü. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. Trafik Denetleme Büro Amiri Mustafa Eroğlu, sürücülerin yayalara öncelik tanımalarını söyledi. Eroğlu, “Trafik levhalarının bulunduğu yerlerde, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde sürücüler yayalara öncelik tanımalıdır. Yayalara öncelik vermeyen sürücülere 488 TL ceza yazılır” diye konuştu.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Sırrı İnan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve emniyet ile jandarma ekipleri ve öğrenciler katıldı.

ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.